京都は22日、J3松本山雅FW加藤拓己（26）を完全移籍で獲得することを発表した。クラブを通じて「この挑戦を支えてくださったすべての方々に感謝しています。ゴールで、勝利で、そして生き様で自分の覚悟を示し、1日でも早くプレーで皆様に信頼していただけるよう全力を尽くします。熱い応援をよろしくお願いします」などとコメントした。早大を経て22年に清水へ加入。J3相模原への期限付き移籍を経験し、26年からは松本山雅FC