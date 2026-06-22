元乃木坂46で女優の山下美月（26）が22日、滋賀・大津市内で舞台「成瀬は天下を取りにいく」（7月4〜12日＝東京・サンシャイン劇場、同16〜26日＝京都南座など）の取材会を開いた。「本屋大賞」を受賞するなどシリーズ累計250万部を突破した大ヒット青春小説の初舞台化。同市を舞台に、個性あふれる中学生・成瀬あかりがM―1に挑戦したり、高校野球の弱小チームを応援したりと全力でわが道を突き進む姿を描く青春エンターテイ