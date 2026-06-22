NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。西武は山村崇嘉選手を抹消し、平良海馬投手を登録しました。開幕を1軍で迎えていた山村選手は、ファームでの再調整を経て、6月12日に今季2度目の再昇格。13日の巨人戦で早速スタメン起用されるも、3打数無安打に倒れました。その後、16日の阪神戦で代打起用されるも空振り三振。以降は起用機会無く抹消となりました。一方登録となった平良投手は、この日の楽天戦に先発予定。東京ドームで行