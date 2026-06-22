“最も走破性が高い”グレードが新エンジンで復活ジープは2026年6月15日（現地時間）、「グランドチェロキー」の2027年型に、2つの注目グレードを復活させると発表しました。ひとつはオフロード性能を突き詰めた「トレイルホーク」、もうひとつは悪路走破性と上質さを両立した“オールラウンダー”「オーバーランド」です。【画像】超カッコイイ！ これが“ハリケーン”ターボ搭載の新型「“最強”カクカクSUV」です！ 画像で