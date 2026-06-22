今月、山形市に住む６０代の女性が副業関連の広告をきっかけに、電子マネーおよそ２１万４０００円分をだましとられる特殊詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、今月上旬、山形市に住む６０代の女性は、TikTokで副業関連の広告を見つけ、商品包装の内職を始めることにしたということです。 そして、この広告を通じてLINEでつながった相手から、「商品の発送に数日かかるので、その間にできる仕事をしないか」「特定の