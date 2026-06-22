交際相手の女性を車のボンネットの上に乗せたまま走行したとして、北海道帯広市の男が逮捕・送検された殺人未遂事件で、男がブレーキを踏んで女性を振り落としていたことが分かりました。帯広市の会社員・沢田心容疑者は６月２１日午前４時すぎ、帯広市の路上で交際相手の１０代後半の女性を乗用車のボンネットに乗せたまま走行し、振り落として殺害しようとした疑いがもたれています。女性は頭に軽傷を負いました。その後の