＜全米オープン最終日◇21日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞30歳の誕生日を迎えた最終日を最終組でスタートしたスコッティ・シェフラー（米国）だったが、2バーディ・3ボギーのラウンドでスコアを1つ落とし、トータルイーブンパーの4位タイで大会を終えた。「マスターズ」「全米プロ」「全英オープン」に続くメジャー4タイトル制覇のキャリアグランドスラムは来年以降に持ち越しとなった。【写