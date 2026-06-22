身長154cmで最長飛距離は328ヤード、ドラコンプロとして活躍する鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。JPDA（日本プロドラコン協会）が6月20、21日の両日に東名カントリークラブで開催した「静岡大会」に参戦。「2日間とも-58kg級で優勝することができました！」という嬉しい大会結果を投稿した。【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒の豪快スイング1日目は一時中断するほどの大雨に見舞われ、2日目は霧でスタ