上田桃子が自身のインスタグラムを更新。「2人の父よ。父の日いつもありがとう!!」と記すと、自分の父親、そして夫であり我が子にとっての父親に感謝の気持ちを投稿した。【写真】長く伸びた夫婦のシルエットもラブラブ？（全2枚）「まずはお父さんはこれからも健康第一で、いっぱい孫に貢いでね笑」と愛想よくおねだり。「そして初の父の日を迎える旦那様」に対しては「いつもお仕事お疲れ様」「これからも息子の父として、しっか