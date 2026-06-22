経理担当者を逮捕 熊本市のシルバー人材センターで現金 約1800万円を私利私欲のために横領したとして、経理担当の男が逮捕されました。 【写真を見る】「ゲームの課金やアニメグッズに」約1800万円横領の疑いシルバー人材センター経理の男（48）を逮捕熊本市 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、公益社団法人 熊本市シルバー人材センターで経理を担当していた榊政勝容疑者（48）