先週（6月15日週）の動き：米イランの和平合意期待の上昇から、FOMCを受け国内外の金価格ともに大幅反落 米国とイランの和平合意期待で前半は上昇 先週（6月15日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、大きく乱高下する波乱の展開となった。週前半は米国とイランの和平合意への期待から原油価格が1バレル75ドル前後と約3ヶ月半ぶりの水準まで低下し、インフレ懸念の後退観測から、6月17日のNY時間早朝には一時4,4