気象庁の発表によりますと、台風7号（メーカラー）は22日午後3時45分現在、非常に強い勢力で、フィリピンの東を1時間に15kmの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50m、最大瞬間風速70mとなっています。 【画像で見る】天気図・雨風シミュレーション・週間天気 今後、非常に強い勢力を保ったまま、24日（水）には沖縄の南まで進んでくる見込みです。 この台風とと