Berryz工房（無期限活動停止中）のタレント・夏焼雅（33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、徳永千奈美さん（34）が登場した。徳永さんは「見てもらうための撮影は2015年ぶりだと思う」と言い、11年ぶりに貴重な姿となった。【動画】徳永千奈美さん、11年ぶりにメディア出演夏焼雅と貴重トーク続々Berryz工房は、2015年3月に無期限活動停止。徳永さんは「そのあと留学に結構長いこと行って、コロナ禍で帰ってき