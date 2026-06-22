皇族数の確保策をめぐり衆参両院の議長・副議長は、政府が「立法府の総意」を受けて作成した皇室典範改正案などの骨子を了承しました。皇族数の確保策をめぐり、衆参両院の議長・副議長はきょう（22日）午後、皇室典範改正案などの骨子の最終案と主要な論点を整理した要綱案について政府側から説明を受け、骨子を了承しました。骨子では、「立法府の総意」で「了」とした、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男