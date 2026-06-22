立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCKOUT.67〜KNOCKOUTSUMMERJAMinOSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT−BLACKバンタム級3分3RでK―1で活躍していた壬生狼一輝から改名した一輝（24＝若獅子会館）と小島慎太（24＝KINGS）の対戦が決まった。大阪に由来してグリコのTシャツ、短パンで登場。グリコポーズを決めた一輝は「お待たせしました。お待たせしす