北海道の旭川地裁で行われている、女子高校生を橋から転落させ死亡させたなどの罪に問われている女の裁判で、法廷に不審な男が侵入し、休廷する事態となっています。【映像】旭川女子高校生殺害事件の現場男は60代ぐらいで、「こんな裁判あるか」などと叫んだということです。男はその場で取り押さえられました。（ANNニュース）