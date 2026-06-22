旭川の女子高校生転落、殺害事件の裁判で、旭川地裁は内田梨瑚被告に懲役27年の判断を示しました。しかし、判決文の読み上げ途中、男が廷内に侵入し暴れたため、裁判は休廷しています。旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）は、懲役23年の実刑判決を受けて服役中の受刑者の女（21・事件当時19）と共謀して、女子高校生（当時17）を車で監禁した上、服を脱がせて撮影。さらに橋の欄干に座らせ、「死ねや」「落ちろ」などと言って川に転