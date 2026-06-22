投手練習に参加し、調整するソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドーム右肘のコンディション不良で離脱していたソフトバンクの上沢が23日の本拠地でのオリックス戦で先発する。22日はみずほペイペイドームで調整した。開幕投手を務め、今季は3勝2敗。5月15日以来の登板へ「結果を残すことだけを意識してやりたい。わくわくもあるが、緊張感の方が強い」と言葉に力を込めた。肘の負担を減らすフォームを試しながら2軍で2試合を