日本建設業連合会（日建連）の押味至一会長（鹿島会長）は22日、東京都内で定例記者会見を開き、中東情勢の混乱による建築資材のさらなるコスト上昇に懸念を示した。米国とイスラエルによるイランへの攻撃前から資材費は高騰しており、建設費が一段と上昇する可能性がありそうだ。資材費の高騰で、市街地の再開発事業やマンションの大規模修繕工事が遅れるといった事例が全国的に相次いでいる。押味氏は「少し先の案件の資材