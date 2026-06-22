立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCKOUT.67〜KNOCKOUTSUMMERJAMinOSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT−BLACK66・0キロ契約3分3Rは中島玲（27＝KNOCKOUTクロスポイント渋谷/ハイブリットアカデミー）と桜井博（45＝多田ジム）と対戦が決まった。会見した中島は「今回の相手は1回スパーしたことがあった。その時、ユリアンとやってから、似てるなと思