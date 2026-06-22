【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】海外メディア脱帽の「美しすぎるダイレクトパス」（実際の様子）日本のエースが見せつけたのは、鮮やかなゴールだけではなかった。FW上田綺世が披露した美しすぎる“絶品アシスト”に、世界のスポーツメディアからも称賛の声が殺到している。日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で