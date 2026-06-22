サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦の日本―スウェーデン戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）を前に、スウェーデン紙がフォーメーションを予想している。２０日（日本時間２１日）は、日本がチュニジアに４―０で快勝。スウェーデンはオランダに１―５で敗れたため、決勝トーナメント進出に暗雲が垂れ込めている。その中で打開策として、スウェーデン紙「ヨーテボリ・ポステン」は「ＭＦルーカス・ベリバル（トッテナム