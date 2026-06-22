ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、「今年のベストキャッチか？！アスレチックスのライトが、見事なホームランを奪うために体を張った」との記事を配信した。本拠地エンゼルス戦に「７番。右翼」で出場したコルビー・トーマス外野手（２５）がスーパープレーを見せた。１回二死からアデルが右翼へ大飛球を放った。トーマスは全力で追うとフェンスを恐れず大ジャンプ。フェンス上部に背中からぶつかりながら、アデ