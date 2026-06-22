サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ）でチュニジアに４―０で快勝した日本代表の強さについて、中国のエースが解説した。中国メディア「新浪体育」によると、中国代表ＦＷ武磊（上海海港）は、Ｗ杯特番の解説者として登場。日本がチュニジアを４―０で下したことについて「「今の日本代表はチーム全体として非常に強力です。どのポジションもバランスが取れており、特に弱いポジションはないように