【「崩壊：ネクサスアニマ」進化テスト】 7月9日より開催予定 HoYoverseは、Android/iOS/PC用アニマ育成アドベンチャー戦略ゲーム「崩壊：ネクサスアニマ」のクローズドテスト「進化テスト」を7月9日より開催する。 「崩壊：ネクサスアニマ」は同社が手がける「崩壊」シリーズの完全新作。「進化テスト」では、中核となるシステムとストーリーをさらに深