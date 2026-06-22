フットマークは6月19日、「学校の水泳授業で着用する水着に関する意識調査2026」の結果を発表した。調査は2026年5月、小学5年生〜中学2年生(2025年度)とその保護者1,200組を対象にインターネットで行われた。○ラッシュガードの着用率水泳授業にラッシュガードを着用して参加していた子どもは56.5%と、前回調査(37.9%)から約18ポイント増加した。学校側の許可状況も「誰でも着用できる」が45.6%から60.8%へ拡大しており、学校・家