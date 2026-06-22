【モデルプレス＝2026/06/22】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「毎日丁寧に作ってるのすごい」彩り豊かな2人分の弁当◆飯田圭織、旬の食材使ったお弁当披露飯田は「月曜日のお弁当」と記し、子ども2人分のお弁当の写真を投稿。「旬のアスパラと鳥ささみのオイスターソース炒め」をメインに、ゆで卵、マカロニサラ