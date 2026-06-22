【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの高垣麗子が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの曲げわっぱ弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「彩りもバランスも完璧」蓮根はさみ焼き・人参入り甘酒卵焼きなどの曲げわっぱ弁当◆高垣麗子、小学生娘への曲げわっぱ弁当披露高垣は「本日のお弁当」と添え、曲げわっぱに詰めた手作り弁当の写真を投稿。鰹節と焼き海苔を乗せた雑穀米をはじめ、蓮根のはさみ焼き、人参入