小泉進次郎防衛相が2026年6月21日にXを更新し、自衛官らの採用人数が3年ぶりに1万人を超えたことに言及した。その要因を説明したうえで、「全ての関係者に心から感謝申し上げます」と感謝を伝えた。「一丸となった努力の賜物です」小泉氏は6月16日の記者会見で、25年度の自衛官らの採用状況を発表した。採用者数は1万1177人で、前年度と比較して1453人増加。このうち一般曹候補生は4946人と5年ぶりに増加し、自衛官候補生も4320人