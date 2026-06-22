移住セミナー「瀬戸内暮らし」バナー（提供：香川県） 岡山県と香川県は、関東圏在住で移住を検討している人や、海暮らしに興味・関心のある人などに向け、7月26日に東京で連携移住セミナー「瀬戸内暮らし」を開催します。会場参加・オンライン参加を募集しています。 移住セミナーは「海の近くでの暮らし」がテーマ。関東からの先輩移住者2人（栃木県→岡山・備前市、東京都→香川・三豊市