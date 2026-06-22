中東情勢をにらみつつ、ドル円は堅調地合いを維持＝東京為替概況 ドル円は朝方の161.19円前後から、午後に161.71円まで上値を伸ばした。イスラエルとレバノンの民兵組織ヒズボラとの対立を受けて、先週に覚書合意が交わされたばかりのイランと米国の緊張が再び高まった。イランはホルムズ海峡の再封鎖方針を示し、朝方の原油相場が上昇して始まるなどの動きが見られた。ドル円は有事のドル買いとリスク警戒の円買いが交