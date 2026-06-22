ドル円１６１．７０近辺、ユーロドル１．１４５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は161.70近辺、ユーロドルは1.1455近辺で推移している。いずれも本日レンジのドル高水準となっている。ドル円レンジは161.19-161.71、ユーロドルは1.1452-1.1478となっている。NY原油先物は79ドル付近まで上昇後、足元では76ドル台前半に反落。米10年債利回りも4.50％付近で上昇スタートも、足元では4.47％台