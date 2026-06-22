ソニー・INZONEのゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」と、ゲームイベント「League The k4sen」がコラボレーションした「INZONE H9II LTK 2026 LIMITED EDITION」が、ZETA DIVISION STOREで受注販売されている。価格は41,800円。受注期間は7月1日23時59分までで、製品は9月下旬頃から順次発送。 なお、数量限定のため、受注期間中でも用意数に到達した場合は販売を終了する。 プロeスポー