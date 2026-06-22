元NHKのフリーアナウンサー中川安奈が、21日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。紅しょうが・熊元プロレスと“モーニングルーティン”を比較する企画「熊プロ＆中川安奈モーニングルーティンQ」内で、生活感マックスな姿を披露した。【動画】超アップで！中川安奈、すっぴん＆タンクトップ姿を披露朝起きてから、自宅を出るまでの様子を定点撮影する同企画。自宅ソファーに、すっぴん、タン