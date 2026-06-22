浦和は22日、25〜26年シーズン限りでオーストラリア1部ニューカッスルを退団し、Jリーグ復帰を決断した元日本代表MF水沼宏太（36）の獲得を発表した。Jリーグ復帰は横浜Mを退団し自身初の海外挑戦を決断した25年1月以来、約1年半ぶり。水沼はクラブを通じて「長い歴史と伝統を持つ浦和レッズの一員になれることを大変光栄に思います」と喜びのコメント。「僕はこの1年半、オーストラリアでプレーしていました。異なる文化の