高市総理大臣が使用する公用車が、きょうから新しくなりました。高市総理の新しい公用車は、トヨタ・センチュリーの黒色スポーツタイプ多目的車＝SUVで、快適な乗り心地から「走る執務室」（トヨタ自動車ホームページより）と呼ばれています。トヨタ自動車の最高級ブランドである従来の「センチュリー」セダンタイプから新調されました。関係者によりますと、公用車の新調は、高市総理の就任前から話が進んでいて、高市総理の意向