スーパー戦隊シリーズの数々の作品でスーツアクターとして活躍した、俳優の清家利一さんが死去したことが分かりました。５９歳でした。所属する「JAPAN ACTION ENTERPRISE」の関係者が、TBSの取材に認めました。清家利一さんは、「抗がん剤治療」を受けていることを自身のSNSで明らかにしていました。 【写真を見る】【 訃報 】俳優・清家利一さん死去５９歳スーパー戦隊シリーズでスーツアクターとして活躍４月に