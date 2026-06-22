立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCKOUT.67〜KNOCKOUTSUMMERJAMinOSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT−RED契約体重調整中3分3Rで元KNOCKOUT―BLACK、REDライト級王者の久井大夢（20＝TEAMTAIMU）が参戦する。対戦相手は調整中。「ここ何戦かいい勝ち方が出来てないので一からやり直していきたい」と前を向く。前日のタイトル戦には「強かった。実力