西日本鉄道は２５日から、貝塚線を走る「６００形」の車両１編成（２両）を、４６年前まで使われた初代デザインのベージュと小豆色のような「マルーン」のツートンカラーで運行する。６００形は現在、運用する車両の中で最も古く、２０２８年３月までに引退する予定となっており、往年の姿で走り抜ける。現在の６００形は１９６２年、大牟田線（現天神大牟田線）に普通から特急まで対応できる汎用（はんよう）電車として導入さ