チュニジア戦で2ゴール1アシストと大活躍した上田綺世（27）。【貴重画像】“可愛すぎる”年上モデル妻とのラブラブツーショット、『anan』の表紙を飾ったイケメンすぎるスーツ姿も…この記事の写真を一気に見る「今大会、最も期待する選手は綺世です」今回のW杯前、森保一監督は、そう言った。指揮官の絶大な信頼を受けている上田。日本代表のエースストライカーとしてカタールW杯以降の全40試合で26試合に出場、16得点を挙