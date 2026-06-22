サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」の活躍で盛り上がりを見せる「FIFAワールドカップ2026」（W杯）。2026年は、日本代表が着用しているユニフォームも注目されています。とりわけ人気の日本代表のアウェイユニフォームはいまや入手困難な状況です。そんな中、選手たちが移動中に着用しているトラックトップもいま話題になっています。パンツならまだ買えそう！ 6月20日発売の「ジャパン EQTトラックトップ」は、90年代の要素を踏ま