【第25話】 6月21日 公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月21日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第25話「風紀と色管理」をヤンマガWebで公開した。 今回はキャストが不正行為を働く原因を店長が特定。スタッフでありながらキャストと恋愛関係にあったウサギを呼び出す。イマイチ反省していない彼に対し、店長が告げたのは……。 ヤンマガWeb「ノカ