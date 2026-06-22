２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円６９銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円２１銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では、１６１円４０銭前後で推移していたが、午後３時にかけ１６１円７０銭前後へ上昇した。イラン軍の中央司令部は２０日、ホルムズ海峡を封鎖すると