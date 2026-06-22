２２日の債券市場で、先物中心限月９月限は３日続落。中東情勢を巡る懸念が再び強まるなか、原油高を通じた国内物価の上振れリスクを意識した売りが優勢だった。 米国とイランは２１日にスイスで戦闘終結に向けた協議を行ったが、トランプ米大統領は自身のＳＮＳに「イランがレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの戦闘をやめさせなければ、イランとの戦争を再開する」と投稿。米国とイランの間で緊張が高まっていることから