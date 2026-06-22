型ぬきバウム専門店「カタヌキヤ」から、ナガノによる人気漫画作品『ちいかわ』をモチーフにした型ぬきバウムが登場。2026年7月3日より「ちいかわらんど」各店にて先行販売される。 【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎの専用スリーブパッケージ入りセットも 本商品は、しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白を使って白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでおめかししたちいかわ、