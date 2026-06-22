（台北中央社）台北市内の撮影スタジオで台湾プロ野球・中信ブラザーズのチアリーディングチームに所属する汶汶さんが切り付けられた事件で、警察は21日、台北市の無職の男（52）の身柄を傷害と殺人未遂の疑いで台湾士林地方検察署（地検）に移送した。地検は同日、法院（裁判所）に男の勾留を請求した。汶汶さんは20日、球団とは別の企業が主催した撮影イベントで被害に遭い、首に5センチの切り傷を負っ