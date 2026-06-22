日本人を嫌うのは韓国人だけなのか。【写真】W杯で“旭日旗”を設置する日本サポーターサッカー北中米ワールドカップで日本代表が見せる“マナー”と一部ファンによる“旭日旗応援”を重ね合わせ、韓国メディア『OSEN』が「旭日旗で応援される日本代表、ロッカールームまで綺麗に掃除していった」と題した記事でそんな問いかけを伝えた。日本は6月21日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・モンテレイで行われた北中米W杯グルー