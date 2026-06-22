RED WARRIORSの木暮”shake”武彦が自身のXを更新し、メンバーのDIAMOND︎YUKAIと小川清史、LUNA SEA＆X JAPANのSUGIZO、L’Arc～en～CielのHYDE、GLAYのTAKURO＆HISASHI、大黒摩季との集合ショットを公開した。 【写真】SUGIZO、HYDE、GLAYのTAKURO＆HISASHIらが集結した豪華な打ち上げショット ■RED WARRIORS40周年を祝いカリスマたちが集った伝説的イベント 1980年代のジャパニーズ・ロッ