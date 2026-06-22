2026年6月21日、香港メディアの香港01は、中国の有名ブランド紙おむつから有毒物質ホルムアミドが検出されたとの報道に対し、メーカー側が不検出を証明したと報じた。記事は、中国で米国ブランドの「ハギーズ（Huggies）」や中国ブランドの「碧芭宝貝（BIBAbebe）」、「Babycare」といった有名ブランドの乳幼児用紙おむつから有毒物質ホルムアミドが検出されたとの疑惑が浮上したと紹介した。そして、発覚の経緯として18日に経済参