中国のオートバイメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のフランス人ライダー、バランタン・ドゥビス選手は先週末、2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）で今季6回目の優勝を果たし、アペニン半島（イタリア）で再び栄冠を手にしました。サーキットでの好成績が相次ぐ一方、中国ブランドのオートバイもイタリアなど欧州市場への輸出を加速させています。中国オートバイ商会のデータによると、2025年の中国製オートバイ（完成車）の対